‘Me ajudem’: adolescente de 14 anos morre após tentar fotografar cobra de estimação e ser picado

Um adolescente indonésio que foi mordido por sua cobra de estimação publicou foto de sua ferida nas redes sociais pedindo ajuda aos amigos, mas acabou morrendo menos de 12 horas depois.

De acordo com o Daily Mail, o jovem, identificado apenas como Aril, foi mordido no braço pela cobra enquanto tentava tirar uma foto dela em sua casa na Indonésia. O rapaz de 14 anos postou a primeira foto na sua conta do WhatsApp, mostrando a cobra momentos antes dela atacar.

Cerca de 15 minutos depois, Aril publicou a segunda imagem com seu braço já ensanguentado pela mordida do animal. Ele ainda chegou a amarrar um cadarço ao redor do membro para tentar impedir que o veneno se espalhasse e pediu ajuda aos amigos, perguntando ainda se alguém poderia levá-lo ao hospital.

As fotos foram divulgadas no dia 11 de dezembro. Ele foi levado à unidade de saúde uma hora após o incidente, mas foi considerado morto pelos médicos horas depois.