Mundo May tenta salvar acordo; ministros se demitem “Podemos escolher sair da União Europeia (UE) sem acordo, podemos escolher que não haja Brexit ou podemos escolher nos unir e apoiar o melhor acordo possível”, afirmou May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, debilitada por uma série de demissões de membros do seu governo, advertiu o Parlamento, ontem, de que uma votação contra o controvertido projeto de acordo firmado com Bruxelas pode implicar que não haja o Brexit.“Podemos escolher sair da União Europeia (UE) sem acordo, podemos escolher que não haja Brexit ou podemos escolhe...