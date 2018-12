Mundo May quer votação em meados de janeiro

A primeira-ministra do Reino Unido, disse ontem no Parlamento britânico, que deseja colocar em votação na Câmara dos Comuns o acordo fechado sobre a saída do país da União Europeia, o Brexit, na terceira semana de janeiro. A premiê disse que pretende retomar o debate na semana que começa no dia 7 de janeiro. May defendeu o acordo já existente, “o único possível”. ...