Mundo May fecha acordo prévio para o Brexit com a UE

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um esperado acordo sobre as bases para o Brexit ontem. O gabinete da primeira-ministra Theresa May se reúne hoje à tarde em Londres para discuti-lo em meio a dúvidas sobre se a premiê conseguirá construir um consenso em torno do pacto para aprová-lo no Parlamento, onde tanto a oposição quanto aliados da coalizão e membros do Pa...