Mundo May apresenta novo plano do Brexit e tenta superar impasse no Parlamento Porta-voz do Partido Trabalhista, de oposição, já disse que o Reino Unido não conseguirá obter um acordo no prazo estabelecido do Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, apresenta nesta segunda-feira, 21, ao Parlamento seu plano alternativo para o Brexit. O acordo original negociado por ela foi rejeitado pelos deputados na semana passada, por isso a proposta de hoje - que será debatida no dia 29 - definirá as condições sob as quais o Reino Unido deixará a União Europeia. No entanto, um por...