Mundo May anuncia acordo para Brexit Primeira-ministra diz que acordo foi o melhor que poderia ser feito; informação foi dada em clima de apreensão e em meio a pesadas críticas de parlamentares oposicionistas

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou ontem que seu gabinete concordou em dar prosseguimento ao esboço do acordo para o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), que foi alvo de “longas e detalhadas” discussões durante uma reunião.Em um pronunciamento em frente ao número 10 da Downing Street, em Londres, May afirmou que, apesar da decisão, “a...