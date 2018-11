Mundo Mau tempo abre cratera e gera tornados na Itália Um homem está desaparecido na região do Lazio, centro do país

Um homem está desaparecido após a abertura de uma cratera em uma estrada nos arredores de San Felice Circeo, a 100 quilômetros de Roma, no centro da Itália, neste domingo (25). O incidente ocorreu na Via Pontina e engoliu um carro com dois homens, sendo que apenas um deles conseguiu escapar. Uma mulher que transitava a pé pela estrada também se salvou. O desaparecid...