Mundo Mark Zuckerberg fez ligação 'secreta' para Trump após eleições de 2016 Presidente executivo da Facebook, que está no centro da polêmica sobre uso da rede social para manipular eleições, também elogiou desempenho da equipe do presidente americano

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, parabenizou Donald Trump em uma ligação secreta, até então não conhecida, dias após a vitória do republicano à presidência dos Estados Unidos. As informações, publicadas no site do BuzzFeed News, dão conta ainda que a rede social considerou, internamente, a campanha de Trump como “inovadora” por usar uma abordagem de marketing e...