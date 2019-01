Mundo Marinha do Uruguai apreende navio brasileiro por pesca ilegal Barco ainda tentou escapar do cerco, tomando a direção dos limites brasileiros

A Marinha do Uruguai apreendeu um navio médio do Brasil, o Tatuira, que realizava pesca ilegal de corvina, badejo e possivelmente também de atum. O caso ocorreu na madrugada de domingo, dia 12, em águas territoriais uruguaias, a cerca de 130 km a nordeste do Porto de La Paloma. Na operação, a fragata ROU 1 disparou tiros de advertência poucos metros adiante da emb...