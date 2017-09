Marido filma traição da mulher com chefe e é processado por invasão de privacidade

Um florista está sendo processado após flagrar sua mulher, com quem era casado há 6 anos, o traindo com o chefe dela. Sean Donis, de 37 anos, contou ao The New York Post como está enfrentando um processo de invasão de privacidade após seguir Nancy Donis, de 38 anos, até a casa de Albert Lopez, de 58, que seria o chefe dela.

Ao chegar lá, ele viu a traição da mulher com Albert e filmou o ocorrido. Após confrontar sua mulher, ela acabou pedindo o divórcio. No entanto, Nancy e o amante estão agora processando Sean por invasão de privacidade.

Sean e Nancy possuem juntos um filho de 5 anos. Ele aguarda o julgamento.