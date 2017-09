Marido corta os dois pés da mulher na frente dos filhos após acusá-la de traição

Uma mulher teve os dois pés cortados com uma faca na frente de seus dois filhos depois ser acusada de traição pelo marido. Putu Careen teve sua perna esquerda amputada após o ataque na noite de terça-feira (5) em sua casa em Canggu Village, em Bali. As informações são do Metro UK.

O marido da vítima já foi preso e a polícia alegou que o ataque foi motivado por ciúmes. O crime ocorreu na frente dos filhos do casal, um de 9 e outro de 13 anos. As autoridades também informaram à mídia local que o suspeito levou a vítima ao hospital após a agressão.

Uma campanha online foi criada para ajudar Putu com suas contas médicas e todas as outras despesas no futuro. Até o momento da reportagem, mais de 50 mil dólares foram doados.