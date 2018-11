Mundo Manifestantes protestam contra aumento de combustíveis em Paris As forças de segurança lançaram gás lacrimogêneo e usaram um canhão de água para conter o avanço dos manifestantes que tentavam ultrapassar o perímetro de segurança determinado pela polícia

