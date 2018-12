Mundo Manifestantes entram em confronto com polícia em Paris; mais de 122 foram presos Grupo protesta contra aumento de impostos para combustíveis na França

Centenas de manifestantes contrários ao aumento de impostos para combustíveis na França voltaram a entrar em confronto com policiais neste sábado nos arredores da Avenida Champs Elysées e do Arco do Triunfo, em Paris. Segundo o jornal francês Le Monde, ao menos 122 pessoas foram presas. Os manifestantes construíram barricadas no meio das ruas, atearam fogo e lançaram p...