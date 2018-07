Mundo Malala faz palestra em São Paulo na segunda-feira A convite do Itaú Unibanco, a jovem ativista paquistanesa vai falar sobre a importância da educação para as crianças e as mulheres

A jovem ativista paquistanesa Malala Yousafzai – a mais jovem ganhadora do Nobel da Paz – estará em São Paulo na segunda-feira (9) para discutir no Auditório do Ibirapuera o papel da educação no desenvolvimento infantil e das mulheres. É a primeira vez que Malala, sobrevivente de um atentado praticado em 2012 pelo Talibã em seu país, virá ao Brasil. Malala, atualmente ...