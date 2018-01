Mais de 80 bombeiros são acionados para combater incêndio na Trump Tower, em Nova York

O Corpo de Bombeiros de Nova York respondeu a um incêndio no telhado da Trump Tower, em Manhattan, na manhã desta segunda-feira. De acordo com as autoridades, não há feridos. O fogo teria sido provocado por algum equipamento elétrico.



Segundo a corporação, mais de 80 bombeiros foram acionados para combater o fogo, mas não foi necessário esvaziar o prédio. O presidente Donald Trump é dono de um dos apartamentos da torre, mas estava em Washington na hora do incêndio. Fonte: Dow Jones Newswires.

There appears to be a fire at Trump Tower in New York City, where Pres. Trump keeps a residence. The president is currently in Washington, D.C., and the cause and severity of the fire is unknown https://t.co/jJXO9820Rt pic.twitter.com/Qr1O9GxDSs