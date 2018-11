Mundo Mais de 700 pessoas ficam feridas durante terremoto no Irã Tremor de 6,3 graus foi sentido na província de Kermanshah

Um terremoto de 6,3 graus na escala Richter deixou ao menos 729 pessoas feridas no Irã. O tremor de terra atingiu a província de Kermanshah, no oeste do país, na noite de domingo (24). O epicentro do terremoto foi registrado na cidade de Sarpol-e Zahab, onde 300 pessoas ficaram feridas. Cerca de 165 réplicas foram sentidas durante a noite e a manhã desta segunda-feira (25), ...