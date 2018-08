Mundo Mais de 70 pessoas sofrem overdose em parque próximo à Universidade de Yale Autoridades acreditam que o motivo seja um lote contaminado de maconha sintética conhecida como K2; vítimas foram encaminhadas a hospitais e não houve registro de mortes

Mais de 70 pessoas sofreram overdose em apenas 24 horas em New Haven, no Estado americano de Connecticut, perto da Universidade de Yale. As autoridades acreditam o motivo seja um lote contaminado de maconha sintética conhecida como K2. As pessoas começaram a apresentar os sintomas na manhã de quarta-feira, 16. Algumas desmaiaram, vomitaram e outras sentiram náusea...