Mais de 60 mil americanos estão ligando ventiladores para ‘expulsar’ o Furacão Irma

À medida que as pessoas estão tentando escapar da ira do Furacão Irma, que irá atingir a Flórida, um grupo de pessoas decidiu lutar contra a tempestade e até encontrou uma maneira para fazer isso.

Em uma tentativa de injetar algum humor na situação tensa criada pelo furacão, um grande número de pessoas se uniram para iniciar uma campanha on-line para mudar o caminho da tempestade usando um método bastante ridículo e impraticável – expulsando-o com ventiladores.

Um evento no Facebook, iniciado esta semana por um residente do estado da Flórida, Joshua Stanland, chamado 'Everybody Points Their Fans At The Hurricane To Blow It Away' (algo como “Todo mundo aponte seus ventiladores para o furacão para expulsá-lo”) fez com 60 mil pessoas aderissem à causa.

A descrição do evento informa que: "Todo mundo leve seus ventiladores lá fora e os aponte para o Furacão Irma para afastá-lo de nós. Compressores de ar também funcionam, ou qualquer outra coisa. Seja criativo. Data / hora sujeita a alterações devido ao caminho imprevisível da tempestade”.

O evento, programado de 7 de setembro a 13 de setembro, já tem a inscrição de 60 mil pessoas e outras 45.000 estão "interessadas". Muitos também estão publicando fotos e vídeos mostrando o que estão fazendo para “espantar” o furacão.