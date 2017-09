Mais de 6 milhões de pessoas fogem do furacão Irma nos EUA

Ao menos 6,3 milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras da Flórida e da Geórgia para fugir da fúria do Furacão Irma, que ganhou força nas últimas horas deve atingir os Estados Unidos na madrugada do domingo, 10. É a maior retirada em massa da história do país em razão de um evento climático. Um quarto da população da Flórida tem de sair de casa.

“Acontecerão flutuações de intensidade nos próximos dois dias, mas acreditamos que Irma continuará sendo um furacão poderoso enquanto se aproxima da Flórida”, advertiu o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O furacão Irma foi reduzido para categoria 3 nesta manhã, com ventos de aproximadamente 200 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

Segundo meteorologistas do NHC, o Irma deve ganhar força assim que se distanciar de Cuba. Na rota da tempestade estão as Flórida Keys – conjunto de pequenas ilhas no extremo sul do Estado – e a cidade de Tampa. O olho do furacão não deve atingir a cidade de Miami, mas os efeitos do ciclone devem ser grandes ali. As primeiras chuvas do Irma já eram sentidas nas Flórida Keys na manhã de ontem.

O governador da Flórida, Rick Scott, fez ontem um último apelo às pessoas que ainda hesitavam em deixar a área na mira do furacão. “Se você planeja sair e não o fizer até a noite de hoje (ontem), você está por sua conta e risco”, disse. “Você terá de lidar com essa tempestade extremamente perigosa sozinho.”

No entanto, o NHC estima que o furacão deve ganhar força novamente ao se dirigir para o sul do estado da Flórida. O furação deve atingir a região de ilhas Florida Keys no domingo pela manhã e o sudoeste à tarde, principalmente a região de Tampa.



De acordo com autoridades de gestão de emergências da Flórida, pelo menos 51 mil moradores estão divididos em aproximadamente 300 abrigos.



A maioria dos que estão em abrigos estão no sudeste da Flórida, que inicialmente parecia ser o alvo principal da tempestade antes que a previsão mudasse para o oeste.



Mais de 15 mil pessoas estão alojadas em Palm Beach County, enquanto Broward County tem cerca de 13 mil pessoas alojadas.



A ameaça do furacão Irma levou as autoridades estaduais e locais a pediram que 5,6 milhões de residentes deixassem suas casas na Flórida. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press