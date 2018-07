Mundo Mais de 30 cães da raça shih tzu são encontrados em apartamento abandonado Os moradores do prédio que acionaram as autoridades após sentirem um forte odor vindo imóvel

Mais de 30 cães da raça shih tzu foram encontradas em apartamento abandonado em Nova York, nos Estados Unidos. Os animais estavam desnutridos e com os pelos cobertos de fezes. Os moradores do prédio que acionaram as autoridades após sentirem um forte odor vindo imóvel. De acordo com jornal New York Post, os cachorros latiam incessantemente, estavam sem água e nenh...