Mundo Mais de 20 ficam feridos em ato neonazista na Alemanha Protesto foi criticado pela chanceler Angela Merkel

Ao menos 20 pessoas ficaram feridas em confrontos durante uma manifestação neonazista em Chemnitz, no estado da Saxônia, leste da Alemanha, na noite da última segunda-feira (27). O ato teve o apoio do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AFD), maior força de oposição no Parlamento, e foi motivado pela morte de um alemão de 35 anos durante uma briga ...