Mundo Mais de 160 países aprovam o Pacto Global para migração Ao todo, 10 nações, entre elas Chile, Polônia, Hungria e Áustria, não assinaram. Já Israel, Itália, Suíça e Bulgária ainda estão debatendo se irão abandonar o acordo

Pelo menos 164 países aprovaram formalmente por aclamação nesta segunda-feira (10) o pacto das Nações Unidas (ONU) sobre migração segura, o "Global Compact for Migration", com oposição dos Estados Unidos e países do leste europeu, como Polônia, Áustria e República Tcheca. O documento foi aprovado durante conferência intergovernamental na cidade de Marrakech, no Mar...