Mundo Mais de 140 baleias morrem encalhadas em praia na Nova Zelândia No mesmo fim de semana, 10 baleias-pigmeias foram encontradas encalhadas em outra praia do País

Mais de 140 baleias-piloto morreram encalhadas no último fim de semana em uma praia da Nova Zelândia. Os cetáceos eram do gênero Globicephala e chegam a medir 8,5 metros de comprimento. O Departamento de Conservação foi alertado sobre o encalhe no sábado (24) à noite, quando metade das baleias já estavam mortas, informou o diretor de operações do órgão, Ren Leppen...