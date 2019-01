Mundo Mais de 100 pessoas são detidas durante protesto dos "coletes amarelos" na França Presidente Macron condena violência nas manifestações

Os manifestantes conhecidos como coletes amarelos voltaram às ruas de várias cidades da França ontem (5) na primeira grande mobilização de 2019, que marca a oitava semana consecutiva de protestos contra a política fiscal e social do presidente Emmanuel Macron. Os atos reuniram 50 mil pessoas em todo o país, segundo dados do Ministério do Interior francês, que mi...