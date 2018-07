Mundo Mais da metade dos venezuelanos que entraram no Brasil já saiu do país Os dados foram apresentados na 5ª reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial, realizada nesta segunda-feira (16) no Palácio do Planalto, e divulgados pela Casa Civil

Dos 127,7 mil imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil pelo município de Pacaraima, na regisão de fronteira de Roraima, no ano passado e neste ano, mais da metade já deixou o país. Dos 68,9 mil que saíram, a maior parte (47,8 mil) fez o caminho por fronteira terrestre e 21,1 mil pegaram voos internacionais. Os dados foram apresentados na 5ª reunião do Comitê...