Mundo Maioria dos americanos reprova política externa de Donald Trump, aponta pesquisa Contudo, a decisão do presidente pela volta dos soldados aos EUA é aprovada por 56% dos republicanos e 26% dos democratas

A maioria dos americanos reprova a forma como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está conduzindo a política externa e cerca de metade da população acha que a posição do país globalmente vai se deteriorar durante o próximo ano, de acordo com uma nova enquete da Associated Press em conjunto com o Centro NORC para Pesquisa de Assuntos Públicos. Além da divisão ...