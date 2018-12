Mundo Maduro não foi convidado para posse de Bolsonaro, diz futuro chanceler Ernesto Araújo disse que não há espaço para o presidente venezuelano em uma “celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira”

O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou hoje (16), em sua conta no Twitter, que o presidente venezuelano Nicolás Maduro não foi convidado para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro. São esperados chefes de Estado e de governo para a posse. “Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a...