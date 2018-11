Mundo Maduro dolariza turismo em destinos na Venezuela Serviços em algumas praias e ilhas deverão ser pagos em ‘moeda internacional’ ou em criptomoedas

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou a dolarização do turismo nos principais destinos do país. Na noite de segunda-feira, dia 26, Maduro anunciou que todos os pagamentos de "serviços turísticos" nas ilhas Margarita e La Tortuga, no arquipélago de Los Roques e em praias do Estado de Falcón deverão ser feitos em "moeda internacional ou em criptomoeda". Na prátic...