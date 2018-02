Maduro diz que vizinhos o temem e que irá ao Peru

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu ontem desafiar o veto do governo peruano à sua presença na Cúpula das Américas, que deve reunir chefes de Estado do continente entre 13 e 14 de abril, em Lima. O governo do presidente Pedro Pablo Kuczynski declarou nesta semana que Maduro não é bem-vindo no país. “Têm medo de mim? Não querem me ver em Lima? Verão, po...