Mundo Maduro chama Bolsonaro de 'Hitler moderno' e promete castigar traidores com 'mão de ferro' O Brasil é um dos países da América Latina que não reconhece o novo mandato de Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a usar uma retórica agressiva nesta segunda-feira, 14, contra a oposição. "Castigaremos com mão de ferro a traição de funcionários públicos", disse Maduro ao comentar a ação de membros do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin), que no fim de semana prenderam o deputado opositor Juan Guaidó. Em pronunciamento na Ass...