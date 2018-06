Mundo Maduro anuncia mudanças no governo em nome da renovação Objetivo é que "a juventude vá se preparando e assumindo o comando da República", disse o presidente recém reeleito

Menos de um mês depois de ser reeleito, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que fará uma "renovação parcial" do governo nos próximos dias, em "elementos-chave" da economia e dos serviços públicos. A informação foi dada por ele ao participar ontem (12) de um ato com a Juventude do Partido Socialista Unido da Venezuela (JPSUV) em C...