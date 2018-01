Macron diz que Reino Unido não pode manter acesso à UE se não aceitar regras

O presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou o alerta ao Reino Unido de que o país não poderá manter acesso ao mercado único da União Europeia (UE) se não aceitar os princípios fundadores do bloco, que incluem o tráfego livre de pessoas e a jurisdição dos tribunais da UE.



Em entrevista à BBC, Macron disse que o Reino Unido irá, sem dúvidas, negociar uma relação única com a UE antes de deixar o bloco no ano que vem, mas ressaltou que qualquer acordo terá de ser consistente com as regras da UE.



Os comentários enfraquecem a posição de alguns apoiadores do Brexit que querem retomar o controle sobre a imigração no Reino Unido e evitar os tribunais europeus enquanto mantêm acesso ao mercado único.