Mundo Macron defende ações de policiais para conter protestos na França Em discurso, presidente do país europeu pediu "as mais severas punições legais" contra os manifestantes violentos, além de "ordem, calma e união"

Autoridades francesas estão defendendo as ações policiais no país para conter a violência de protestos promovidos pelos coletes amarelos depois que um policial foi visto brevemente segurando uma arma no meio de uma multidão em Paris. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu "as mais severas punições legais" contra as manifestantes violentos. Em breve discurso r...