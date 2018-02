Macri flexibiliza trâmites para obtenção de visto de residência

O governo do presidente argentino Mauricio Macri oficializou ontem novas medidas para facilitar a imigração e a residência de venezuelanos no país. A Casa Rosada alegou “razões humanitárias”, segundo uma resolução publicada ontem no Boletín Oficial do país. A decisão é fundamentada no “agravamento da crise política, social e humanitária” da Venezuela, que fez com que mais...