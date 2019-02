Mundo Macedônia do Norte assina adesão à Otan País adotará Macedônia do Norte como nome definitivo assim que a Grécia ratificar o acordo firmado entre os dois países

A Macedônia do Norte assinou ontem o protocolo de acesso à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em cerimônia em Bruxelas. O secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, afirmou que a entrada da Macedônia do Norte na Otan, uma vez ratificada pelos Parlamentos dos países aliados, dará mais estabilidade ao sudeste da Europa. O país adotará Macedônia do Nor...