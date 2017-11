‘M****, estamos mortos!’: as palavras finais dos pilotos antes de grandes acidentes aéreos

O que se passa pela mente do piloto no momento em que ele percebe que seu avião está condenado? O site The Sun fez uma lista com as últimas frases gravadas nas caixas pretas resgatadas após grandes acidentes aéreos.

Gritos, soluços, palavrões e mensagens para os entes queridos foram capturados, registrando os momentos de desespero para a eternidade. Confira:

'Goodnight, goodbye, we perish!' (Algo como: “Boa noite, adeus, nós falecemos!”)

Estas foram as últimas palavras do piloto do voo 5055 da Polish Airlines que estava indo para Nova York em 1987, quando um eixo do motor explodiu devido a maquinaria defeituosa. Ele perdeu o controle e o avião caiu ao lado de Varsóvia, na Polônia. Não houve sobreviventes.

'Don't do that' (“Não faça isso”)

Às vezes, as palavras finais de um piloto revelam mais do que apenas seu estado de espírito, como foi o caso do piloto do vôo 2016 FlyDubai que caiu após passar por vento e chuva severos.

Depois que as investigações começaram para descobrirem o que causou o desastre, foi revelada uma conversa entre o piloto e sua equipe, incluindo ele dizendo: "Não faça isso".

Momentos depois, o Boeing 737 explodiu em uma bola de fogo, matando todas as 62 pessoas a bordo.

'F***, we're dead!' (“M****, estamos mortos!”)

Em 2009, o piloto do vôo 447 da Air France gritou "M****, estamos mortos!" antes que o avião mergulhasse no Atlântico matando todas as 228 pessoas a bordo. As caixas pretas não foram recuperadas do fundo do mar até dois anos após o acidente.

'That's all guys! F***!' ("Isso é tudo pessoal! M* ***!”)

Vladivostok Air Flight 352 perdeu o controle de sua abordagem quando chegara ao aeroporto de Irkutsk, na Rússia, em 2001. 136 passageiros e nove membros da tripulação foram mortos.

'Actually, these conditions don't look very good at all, do they?' ("Na verdade, essas condições não parecem muito boas, não é?")

Em 1979, o voo 901 da Air New Zealand estava a caminho de uma viagem de turismo na Antártida. A aeronave caiu nas encostas do Monte Erebus depois que um erro técnico dirigiu o voo no caminho errado. Uma transcrição do gravador de caixa preta revela que a equipe não tinha experiência com as duras condições climáticas do continente e uma das últimas declarações do capitão foi: "Na verdade, essas condições não parecem muito boas, não é?"

Todos os 257 a bordo foram mortos.

'Ah, here we go' (“Ah, aqui vamos nós”)

Depois de lutar com um estabilizador encravado, o vôo 261 do Alaska Airlines mergulhou no oceano Pacífico a caminho de San Francisco.

O controle foi perdido antes que um pouso de emergência pudesse ser feito no Aeroporto Internacional de Los Angeles e todos os 88 a bordo foram mortos.

'Ma, I love ya' (“Ma, eu te amo”)

O vôo 182 do Pacific Southwest Airlines colidiu com um avião leve privado em 1978, matando todas as 135 pessoas a bordo e sete pessoas no chão, incluindo duas crianças.

Ambos os aviões caíram no North Park, um bairro de San Diego. Apenas alguns segundos antes do capitão ter dito "Prepare-se" outro membro da tripulação pode ser ouvido dizendo: "Ma, eu te amo".

'Goodbye everybody’ (“Adeus a todos”)

De acordo com o piloto Richard Paul, os pilotos suíços têm um acordo informal para dizer "adeus a todos" se eles sabem que estão prestes a se acidentarem. E estas foram as últimas palavras faladas pelo piloto Karl Berlinger no Swissair Flight SR 330 de Zürich a Tel Aviv em 1970. O avião caiu no aeroporto de Zurique depois que uma bomba terrorista explodiu a bordo.