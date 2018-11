Mundo México deporta 98 imigrantes que tentaram cruzar a fronteira com os EUA Cerca de 500 pessoas tentaram atravessar a fronteira na cidade mexicana de Tijuana

O governo do México anunciou nesta segunda-feira, 26, ter deportado 98 imigrantes da América Central após a tentativa malsucedida de cerca de 500 pessoas de atravessar a fronteira com os EUA na cidade de Tijuana. Eles foram repelidos com gás lacrimogêneo e balas de borracha. No domingo, dia 25, o ministro do Interior, Alfonso Navarrete Prida, adiantou que o país deportaria a...