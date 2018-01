Médicos desligam aparelhos que mantinham atriz do seriado 'Home and Away' viva após acidente

A atriz Jessica Falkholt, de 29 anos, morreu após a equipe médica desligar os aparelhos que a mantinham viva. Jessica e três membros da sua família foram vítimas de um terrível acidente de trânsito na Austrália, um dia depois do Natal.

Um carro bateu contra o veículo onde a família estava. Eles voltavam para casa, após comemorar a noite Natal na cidade litorânea Ulladulla.

O motorista do outro carro envolvido, Craig Whitall, de 50 anos, também morreu no acidente. De acordo com o site The Daily Telegraph, ele estava proibido de dirigir por nove anos e tinha pelo menos 10 condenações por irregularidades no trânsito.

Jessica e a irmã, Annabelle, de 21 anos, foram retiradas das ferragens antes dos destroços explodirem. Os pais da atriz, Lars, de 69 anos e Vivian, de 60, morreram no local do acidente.

Annabelle foi enviada para o hospital de Liverpool em estado crítico, mas morreu três dias depois. A atriz passou por várias cirurgias, incluindo a remoção de um rim e parte do crânio, mas permaneceu em coma no hospital St George.

Jessica fez parte do elenco da série Home and Away e outras séries australianas. A notícia do acidente repercutiu, comovendo fãs do seriado que lotaram as cerimônias de despedida da família.