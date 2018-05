Mundo Médico cubano que estava em avião que caiu trabalhava no Brasil no programa Mais Médicos Jorge Alberto Borrego Cabrera, de 39 anos, que trabalhava desde 2014 na cidade de Presidente Castelo Branco, no Paraná, estava de férias na sua terra natal

Entre as 111 vítimas da queda de um avião em Cuba, na sexta-feira (18), está o médico Jorge Alberto Borrego Cabrera, de 39 anos, que trabalhava desde 2014 na cidade de Presidente Castelo Branco, no Paraná, dentro do programa Mais Médicos. Segundo informações da prefeita de Presidente Castelo Branco, Gisele Faccin Gui, o médico estava de férias...