Mãe que torturou os 13 filhos sorri na corte ao ouvir que está proibida de falar com eles

Os meios de comunicação americanos que acompanham o julgamento de Louise e David Turpin — os pais acusados de aprisionar e torturar os 13 filhos — informaram que a mãe das crianças sorriu no tribunal ao saber que estava proibida de contatá-los.

De acordo com o pedido do juiz, Louise, de 49 anos, e David, de 57, não poderão ter qualquer tipo de contato, escrito ou oral, com seus filhos até 2021, pois enfrentam uma série de acusações criminais, incluindo negligência e tortura.

A proibição veio após a Justiça temer que os pais pudessem tentar convencer as vítimas a mudarem seus depoimentos. Ainda segundo os canais de comunicação dos EUA, Louise permaneceu sentada seriamente na maior parte do julgamento nesta quarta-feira (24). No entanto, em um momento ela não se segurou e abriu um amplo sorriso que parecia ser apontado para o marido.

De acordo com o Mirror, o casal está sendo representado por advogados separados e apresentam comportamentos distintos. Enquanto a mãe sorri, David tem permanecido abatido e com o olhar perdido.

Relembre o caso

No último dia 15, o casal foi preso na Califórnia acusado de tortura por manter os 13 filhos encarcerados em condições insalubres. As vítimas, entre 2 e 29 anos de idade, foram encontradas amarradas nas camas e com sinais de desnutrição na casa da família.

David Allen Turpin, de 57 anos, e Louise Anna Turpin, de 49, enfrentam possíveis acusações de tortura e por colocar em risco a vida dos filhos. Eles foram levados para o centro de detenção local Robert Presley, com uma fiança de US$ 9 milhões para cada um.

A polícia descobriu o que ocorria na casa porque uma das vítimas, uma jovem de 17 anos, conseguiu fugir da residência, situada na cidade de Perris, e chamou os agentes por meio do telefone de emergência. Segundo o relato policial, a adolescente narrou que ela e os 12 irmãos estavam sequestrados pelos pais na própria casa, alguns amarrados com cadeados.

Com a denúncia, os agentes entraram em contato com os pais, que "foram incapazes de dar uma razão lógica para o fato de os filhos estarem retidos dessa maneira", explicaram os policiais. Na casa, as autoridades se surpreenderam ao ver que muitas das vítimas aparentavam ser mais novas do que a idade que tinham, provavelmente devido às péssimas condições nas quais os pais as mantinham.