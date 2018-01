Mãe é presa após polícia encontrar dois bebês ‘congelados vivos’ dentro de geladeira

Os corpos de dois bebês foram encontrados "congelados vivos" em uma casa na Ucrânia. A polícia disse que as crianças foram descobertas dentro de um freezer de cozinha e acredita-se que elas nasceram com menos de um ano de intervalo. As informações são do Mirror.

De acordo com a reportagem, as autoridades descobriram o crime quando uma mulher de 34 anos foi levada para o hospital em estado grave. Ela havia dado à luz em casa, mas se recusou a explicar aos médicos onde seu bebê estava.

Os oficiais foram para residência dela e encontraram o corpo da criança congelada na geladeira. Eles também descobriram outro bebê, nascido um ano antes, de acordo com os relatórios.

A mulher é casada e tem outras três crianças, todas consideradas saudáveis.

A polícia está investigando as circunstâncias, para entender o que aconteceu. A suspeita permanece internada no hospital.