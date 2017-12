Mãe é flagrada carregando corpo do filho morto em sacola de plástico durante viagem de ônibus

Uma mãe de luto foi encontrada carregando o corpo de seu filho morto em uma sacola de plástico em um ônibus esta semana. De acordo com o Metro UK, a mulher transportava o cadáver do filho porque queria levá-lo para casa para enterrá-lo, mas não podia pagar por qualquer outro meio de transporte.

A mãe, identificada como Silvia Reyes Batalla, de 25 anos, pegou o ônibus da Cidade do México com destino a sua cidade natal, Puebla, a 140 km de distância. Ela também estava acompanhada de seu namorado, Alfonso Refugio Domínguez, de 53.

O bebê – que teria de três a cinco meses de idade – havia morrido no dia anterior devido a uma doença no coração. Ao ver a cena, a equipe da empresa de ônibus, em um primeiro momento, chamou os paramédicos, que confirmaram que o menino estava morto por algum tempo e acrescentaram que a história da mãe era bastante plausível. A mídia mexicana informou que autoridades estavam investigando a causa da morte da criança. Ainda não se sabe se a mãe foi acusada de alguma infração, mas foi informado que ela não teve permissão de continuar com sua jornada.