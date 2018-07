Mundo Louvre põe camisa da França na Mona Lisa e irrita italianos Museu provocou país rival ao celebrar bicampeonato mundial

O Museu do Louvre, em Paris, irritou torcedores italianos ao divulgar no Twitter uma montagem da "Mona Lisa" vestindo a camisa da França, para celebrar a vitória do país sobre a Croácia na final da Copa do Mundo de 2018. "Parabéns à equipe da França pela sua vitória", diz a publicação do museu mais famoso do mundo, acompanhada por uma imagem da obra-prima de Leo...