Mundo Loteria dos EUA acumula e prêmio chega a R$ 6 bilhões Próximo sorteio é na terça-feira, 23, e será o maior prêmio na história do país

Como ninguém ganhou o último sorteio da loteria Mega Millions na sexta-feira 19, nos Estados Unidos, o prêmio acumulou de US$ 970 milhões (R$ 3,6 bilhões) para US$ 1,6 bilhão (R$ 6 bilhões). O próximo sorteio é na terça-feira, 23, e será o maior prêmio na história do país. O segundo maior prêmio acumulado foi um sorteio de 2016, no valor de US$ 1,5 bilhão (R$ 5,9 ...