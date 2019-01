Mundo Londres envia navio de guerra ao Canal da Mancha para barrar imigrantes Governo britânico toma medidas após aumento do fluxo de imigrantes vindos da França em busca de asilo

A Marinha Real britânica enviou o navio patrulheiro HMS Mersey para as águas do Canal da Mancha para evitar a passagem de imigrantes vindos da França rumo ao Reino Unido, informou nesta sexta-feira, 4, o ministério da Defesa. "Posso confirmar que o HMS Mersey será implantado no Estreito de Pas-de-Calais para auxiliar a polícia de fronteira e as autoridades france...