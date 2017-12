Linhas de metrô param em Nova York após explosão

Três linhas de metrô de Manhattan foram esvaziadas e pararam de funcionar nesta segunda-feira, 11, após uma explosão perto da Times Square. A polícia investiga o caso e, segundo a CNN, prendeu uma pessoa.

A explosão ocorreu perto da estação de ônibus Port Authority, um dos terminais rodoviários mais movimentados do mundo. Segundo a imprensa americana, há relatos de feridos, mas ainda não foram divulgados detalhes.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc