Mundo Lava de vulcão no Havaí chega ao oceano e gera nuvem tóxica O ácido clorídrico e finas partículas de vidro podem irritar a pele, os olhos e causar problemas respiratórios

Autoridades do Havaí alertaram a população para ficar longe da nuvem tóxica formada após a lava do vulcão Kilauea chegar ao mar, neste domingo, 20. A Guarda Costeira impôs uma zona de segurança que se estende por 300 metros ao redor do ponto de entrada no oceano e advertiu que "chegar perto demais da lava pode resultar em ferimentos graves ou morte". Cientistas afirmaram q...