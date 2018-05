Mundo Lamborghini exclusiva do Papa é leiloada por 715 mil euros Valor será destinado para obras de caridade da Santa Sé

A exclusiva Lamborghini Hucarán doada ao papa Francisco no fim do ano passado foi arrematada neste sábado (12) por 715 mil euros durante leilão organizado pela casa "RM Sotheby's". Segundo a Santa Sé, o valor arrecadado será destinado a quatro projetos humanitários. Um deles é a reconstrução de casas, estruturas públicas e zonas de culto na planície de Nínive, no Ira...