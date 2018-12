Mundo López Obrador assume Presidência do México após 32 anos de governos liberais Presidente eleito no dia 1º de julho, tomou posso neste sábado (1º)

O presidente eleito pelos cidadãos mexicanos no dia 1º de julho, o político de esquerda Andrés Manuel López Obrador, assume o cargo neste sábado após 32 anos de governos marcados por políticas liberais. Depois de fazer juramento na Câmara dos Deputados do país, ele deve participar de outra cerimônia hoje, mais tarde, na principal praça da Cidade do México, Zócalo. Para e...