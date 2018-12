Mundo Líderes do G20 dão pausa em discussões da cúpula para ir ao teatro Após várias horas de reuniões a portas fechadas, os líderes presentes no encontro e seus respectivos companheiros se dirigiam ao teatro

Os participantes da Cúpula de Líderes do G20 (que reúne as maiores economias mundiais) que chegaram à Buenos Aires trocaram as longas reuniões e discussões do primeiro dia do encontro pela alegria de um espetáculo tipicamente argentino no emblemático Teatro Colón. Os convidados assistiram a vários estilos de dança tradicionais da Argentina. Após várias horas de reu...